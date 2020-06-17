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Espreso.tvОбществоПетрашко отменил указ об увольнении и. о. председателя "Укрспирта"

Петрашко отменил указ об увольнении и. о. председателя "Укрспирта"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и. о. председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства.

"Учитывая, что 17 июня 2020 года Блескун С.В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен согласно приказу Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и. о. директоров.

  • По данным СМИ, 17 июня министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подписал приказ об увольнении исполняющего обязанности председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна.
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