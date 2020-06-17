Петрашко отменил указ об увольнении и. о. председателя "Укрспирта"

17 июня, 2020, 22:10

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и. о. председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства.

"Учитывая, что 17 июня 2020 года Блескун С.В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен согласно приказу Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и. о. директоров.