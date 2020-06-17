Пекин закрывается на карантин из-новой вспышки коронавируса, выезд из города запрещен
Об этом сообщает Синьхуа .
Школьные занятия переводятся в дистанционный формат, а восстановление обучения в вузах приостанавливается.
Предприятия и учреждения могут работать, но власть призывают вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.
Выезды из Пекина без серьезной необходимости запрещены. Те, кто все же должен покинуть город, должны подать отрицательный результат теста на коронавирус. Все, кто прибывает в город, должны пройти тестирование.
На рынках сельскохозяйственной продукции, а также в ресторанах и жилых микрорайонах, проводятся противоэпидемическая дезинфекция и карантинные работы.
В период с 11 по 15 июня в столице Китая было обнаружено 106 местных случаев заражения COVID-19. Во вторник 16 июня в Пекине был зарегистрирован 31 новый подтвержденный случай локального заражения коронавируса.
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