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Espreso.tvОбществоПекин закрывается на карантин из-новой вспышки коронавируса, выезд из города запрещен

Пекин закрывается на карантин из-новой вспышки коронавируса, выезд из города запрещен


фото: reuters
В Пекине с сегодняшнего дня повышенный уровень экстренного реагирования на эпидемию новой коронавирусной инфекции с третьего до второго

Об этом сообщает Синьхуа .

Школьные занятия переводятся в дистанционный формат, а восстановление обучения в вузах приостанавливается.

Предприятия и учреждения могут работать, но власть призывают вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.

Выезды из Пекина без серьезной необходимости запрещены. Те, кто все же должен покинуть город, должны подать отрицательный результат теста на коронавирус. Все, кто прибывает в город, должны пройти тестирование.

На рынках сельскохозяйственной продукции, а также в ресторанах и жилых микрорайонах, проводятся противоэпидемическая дезинфекция и карантинные работы.

В период с 11 по 15 июня в столице Китая было обнаружено 106 местных случаев заражения COVID-19. Во вторник 16 июня в Пекине был зарегистрирован 31 новый подтвержденный случай локального заражения коронавируса.

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