Открылась масштабная выставка Владимира Будникова в стенах Львовской галереи

17 июня, 2020, 18:20

С 9 июня в трех музеях Львовской национальной галереи искусств им. Б. Г. Возницкого гостит выставка Владимира Будникова "Тайник для света"

В обширную экспозицию задействованы выставочные пространства Дворца Лозинского, Дворца Потоцких, Музея Ивана Георгия Пинзеля. Работы художника 2003-2020 годов закомпонованы и взаимодействуют в различных по типу пространствах - традиционно выставочном, пишнодворцовом и сакральном.

Все периоды в творчестве Будникова соединены "по принципу сообщающихся сосудов - работы выступают взаимными комментариями, отрицая поступательное движение времени. Произведения из проектов "Худшкола", "Реализм?", "Складки", "Полет", "Надпись" не являются элементами поэтапного развития, - они как бы взаимодействуют в рамках единого общего пространства, выступают чем-то вроде перекрестных уточнений или же новых двусторонних толкований.

В некоторых проектах художник будто действует через время, например в проекте-инсталляции "Скрытое", построенном на основе объекта "Тайник для света", созданного десятилетием ранее, где оприявлены важные опорные точки философии автора, а именно, недоверие к узнаваемому и постоянной сомнение в способности видеть существенное как очевидное. Художник делает радикальное движение, а именно, вместо того, чтоб демонстрировать - сворачивает или накапливает в темноте свои рисунки, чтобы их невозможно было разглядеть. Таким образом свет вместо вспомогательного условия для качественного созерцания сам становится ценностью и смыслом", - представляет Владимира Будникова в аннотации к выставке Влада Ралко, жена художника, коллега по цеху и вдумчивая собеседница.

Каждый из представляемых проектов появлялся в многочисленных обсуждениях, попытках артикулировать идеи, ведь все, что делает Будников, касается речи и одновременно остается неописуемым. "Его работы являются остановками на грани видимого или произнесенного", - отмечается в аннотации.

Выставка продлится до 19 июля.

Фото: Елена Субач