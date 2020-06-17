ОГПУ начал расследовать поездку нардепов ОПЗЖ в Россию по статье "государственная измена"
17 июня, 2020, 18:21
Офис генпрокурора заявил, что открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Об этом сообщает Радио Свобода.
В ведомстве заявили, что соответствующее решение было принято во исполнение постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата от фракции "Голос" Соломии Бобровской.
Суд обязал уполномоченные лица Офиса генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.
Уголовное производство открыли по статье о государственной измене. В случае доказательства вины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
- Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть дело на нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?