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Espreso.tvОбществоОГПУ начал расследовать поездку нардепов ОПЗЖ в Россию по статье "государственная измена"

ОГПУ начал расследовать поездку нардепов ОПЗЖ в Россию по статье "государственная измена"

Офис генпрокурора заявил, что открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве заявили, что соответствующее решение было принято во исполнение постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата от фракции "Голос" Соломии Бобровской.

Суд обязал уполномоченные лица Офиса генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Уголовное производство открыли по статье о государственной измене. В случае доказательства вины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

  • Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть дело на нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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