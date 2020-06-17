Некачественные запчасти на 100 млн грн: СБУ разоблачила закупку для Укрзализныци

17 июня, 2020, 18:02

Служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественных запчастей для нужд Укрзализныци более чем 100 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественных запчастей для нужд Укрзализныци более чем 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" чиновников руководящего состава Укрзализныци.

"Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка средств на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция, в частности не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть - похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе Укрзализныци приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники успели поставить Укрзализныце некачественной продукции на более 100 млн грн. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят обыски в пяти регионах Украины на структурных подразделениях АО "Укрзализныця", в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, по месту жительства фигурантов.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, главное управление Национальной полиции в городе Киев расследует дело о возможном хищении средств должностными лицами Укрзализныци в сговоре с компанией "Максмед Интернешнл".

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