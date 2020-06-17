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Espreso.tvЭкономикаНАПК проверит законопроект об игорном бизнесе, - СМИ

НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе, - СМИ

Экспертиза отсрочит рассмотрение законопроекта в Верховной Раде на срок до десяти дней

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно тексту документа, который есть в распоряжении журналистов, Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекту в срок до десяти дней.

"НАПК информирует о начале проведения антикоррупционной экспертизы проекту закона 2285-д от 18.12.2019", - говорится в документе.

  • напомним, Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 в первом чтении. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

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