НАПК назвал коррупционные риски законопроекта об игорном бизнесе
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
НАПК провело антикоррупционную экспертизу проекта Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и послало ее результаты в Верховную Раду Украины.
В заключении НАПК отмечает, что этот законопроект в частности имеет целью решить такие важные и давно не урегулированные вопросы как организация и проведение азартных игр и определение правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр в Украине, уменьшить коррупцию в этой сфере.
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Однако, в ходе проведения экспертизы был выявлен ряд положений, которые содержат ряд коррупциогенных факторов, в частности:
- Неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;
- Дискреция Уполномоченного органа в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;
- Установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;
- Введение новых разрешений без внесения изменений в Закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";
- Основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности"
"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - добавили в ведомстве.
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