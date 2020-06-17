НАПК назвал коррупционные риски законопроекта об игорном бизнесе

17 июня, 2020, 19:27

17 июня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о коррупционных рисках в законопроекте об игорном бизнесе, который подготовили ко второму чтению

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК провело антикоррупционную экспертизу проекта Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и послало ее результаты в Верховную Раду Украины.

В заключении НАПК отмечает, что этот законопроект в частности имеет целью решить такие важные и давно не урегулированные вопросы как организация и проведение азартных игр и определение правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр в Украине, уменьшить коррупцию в этой сфере.

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Однако, в ходе проведения экспертизы был выявлен ряд положений, которые содержат ряд коррупциогенных факторов, в частности: Неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;

Дискреция Уполномоченного органа в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;

Установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;

Введение новых разрешений без внесения изменений в Закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";

Основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" "Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - добавили в ведомстве.

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