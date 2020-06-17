На улице в Фастове нашли убитого мужчину
17 июня, 2020, 08:14
В городе Фастов Киевской области на улице обнаружили убитого мужчину, личность потерпевшего устанавливается
Об этом заявил в Facebook начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.
"На линию "102" поступил вызов о совершении убийства в городе Фастов. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Информация подтвердилась", - сказал он.
Убитому молодому человеку, вероятно, 30 лет. В настоящее время его личность не установлена.
"Надеюсь, что к утру собранной информации нам будет достаточно, чтобы выйти на след злоумышленников и задержать их", - добавил начальник полиции области.
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