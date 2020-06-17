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Espreso.tvОбществоМинистр экономики Петрашко уволил и.о. председателя "Укрспирта" - СМИ

Министр экономики Петрашко уволил и.о. председателя "Укрспирта" - СМИ

По данным СМИ, 17 июня министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подписал приказ об увольнении исполняющего обязанности председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванных собеседников в спиртовой отрасли и одого из депутатов фракции "Слуга народа".

Источники не сообщили изданию причины увольнения и.о. председателя "Укрспирта", который сейчас находится в отпуске.

Официально поводом для увольнения якобы является завершение срока контракта Блескуна - п. 2 статьи 36 КЗоТ.

В пресс-службе "Укрспирта" отметили, что Сергей Блескун с 15 по 19 июня находится в отпуске и по состоянию на вечер среды приказ министерства о его увольнении на предприятие не поступал.

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