Михаил Горынь был одним из основных общественных деятелей XX начала XXI века, он настоящий творец украинской независимости - Владимир Вятрович
Об этом Вятрович сказал во время скайп-включения в эфире программы "Большой эфир с Василием Зимой" на Еспресо.TV .
17 июня 2020 года исполняется 90 лет со дня рождения Михаила Горыня.
"Я имел счастье быть знакомым с паном Михаилом. И с полной уверенностью могу сказать, что этот человек был основоположником национально-патриотического движения конца 80-х годов. Михаил Горынь был народным депутатом и, к сожалению, сейчас народные депутаты не имеют той моральной закалки и проукраинской позиции, которую имел Михаил для сдерживания российского влияния", - сказал он.
Также Вятрович добавил, что сегодня у нас есть возможность еще раз поблагодарить его как человека, который сделал очень много для того, чтобы Украина отгородилась от российского влияния.
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