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Espreso.tvОбществоМихаил Горынь был одним из основных общественных деятелей XX начала XXI века, он настоящий творец украинской независимости - Владимир Вятрович

Михаил Горынь был одним из основных общественных деятелей XX начала XXI века, он настоящий творец украинской независимости - Владимир Вятрович

Народный депутат, историк, публицист Владимир Вятрович считает фигуру Михаила Горыня одной из главных в диссидентском движении, поскольку именно его роль в строительстве независимости Украины является важнейшей

Об этом Вятрович сказал во время скайп-включения в эфире программы "Большой эфир с Василием Зимой" на Еспресо.TV .

17 июня 2020 года исполняется 90 лет со дня рождения Михаила Горыня.

"Я имел счастье быть знакомым с паном Михаилом. И с полной уверенностью могу сказать, что этот человек был основоположником национально-патриотического движения конца 80-х годов. Михаил Горынь был народным депутатом и, к сожалению, сейчас народные депутаты не имеют той моральной закалки и проукраинской позиции, которую имел Михаил для сдерживания российского влияния", - сказал он.

Также Вятрович добавил, что сегодня у нас есть возможность еще раз поблагодарить его как человека, который сделал очень много для того, чтобы Украина отгородилась от российского влияния.

 

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