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Espreso.tvОбществоМеждународный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Украину прекратить политические преследования

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Украину прекратить политические преследования

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить его преследование в отношении своего предшественника Петра Порошенко

"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, стоящих за попытками заключить бывшего президента Украины Петра Порошенко", - подчеркнул президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг.

Порошенко, который покинул пост президента Украины после прошлогодних выборов, сейчас грозит более десятка обвинений, которые были начаты против него прокурорами, которые действуют от имени президента Зеленского. В случае признания виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

"Украина сделала много самопожертвования на пути к своему демократического и процветающего будущего, и президенту Зеленскому стоит понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических опонетив не должны иметь места в стране, стремится быть частью сообщества цивилизованных наций", - отметил Ван Прааг.

случае заключения бывшего президента Порошенко, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, как и поставит вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", - предостерег Ван Прааг.

Подытоживая, Ван Прааг подчеркнул, что лучших интересах демократического будущего Украины президенту Зеленскому было бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".

  • Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, неприбыльной организацией, которая проводит ведущую в регионе Северной Америки конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. В этом году конференция состоится 20-22 ноября 2020 года.
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