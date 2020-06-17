Маск получил свидетельство о рождении сына, имя X Æ A-12 немного подкорректировали
17 июня, 2020, 15:19
Маск и певица Граймс получили свидетельство о рождении ребенка, в котором изменили имя сына
Об этом сообщает издание TMZ .
Согласно документу, имя сына теперь X AE A-XII Маск.
По законам штата Калифорния, в имени имеют право быть использованы только буквы алфавита, апострофы и дефис.
Цифру 12 - записали римским числом, а лигатуру Æ- как две отдельные буквы.
- Гендиректор Tesla Маск и певица Grimes (настоящее имя - Клэр Буше) объяснили, что означает имя новорожденного сына - X Æ A-12.
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