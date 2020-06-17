Лучшего спринтера мира подозревают в употреблении допинга

17 июня, 2020, 13:09

Чемпиона мира в беге на 100 м американца Кристиана Коулмена подозревают в употреблении запрещенных препаратов

Об этом сам Коулмэн сообщил в twitter.

По его словам, он получил предупреждение за пропуск третьего допинг-теста в течение года. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) уже подтвердил, что Коулмен временно отстранен от спорта с 14 мая 2020 года.

Коулмен пропустил допинг-тесты 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года.

"Я хочу, чтобы все вы знали о ситуации, с которой я сейчас столкнулся. Несколько дней назад AIU приняло решение, в течение 6 месяцев я пытался обжаловать, о том, что я пропустил тест 9 декабря. После шопинга я купил еду и вернулся к истечении времени доступности, так что не думаю, что допинг-офицер прождал меня все время. Кто знает, приходил ли он вообще. Я был более чем готов и доступен для тестирования, если бы мне позвонили ", - заверил Коулумен.

По его мнению, это была целенаправленная попытка заставить его пропустить тест.

"Я никогда не использовал и никогда не буду использовать любые добавки или препараты. Я готов проходить тесты на допинг хоть каждый день до конца карьеры, чтобы доказать невиновность", - написал Коулмэн.

Коулмен - двукратный чемпион мира-2019 (на 100 м и в эстафете 4х100 м), а также обладатель двух серебряных наград ЧМ-2017. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 60 м.

В 2019 году спринтер избежал наказания за аналогичное нарушение: Коулмен обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Однако проведенное расследование показало, что один из пропусков относился не по 6 июня, когда офицер не застал спортсмена на месте, а по состоянию на 1 апреля, не входило во временной период, достаточный для обвинений.

Y'all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. "Integrity unity" smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ - Christian Coleman (@__coleman) June 16, 2020

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