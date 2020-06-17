Курс валют: доллар подешевел на 10 копеек

17 июня, 2020, 09:22

Национальный банк Украины 17 июня 2020 года установил официальный курс на отметке 26,74 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 17 июня официальный курс установлен на уровне 26,74 гривни за доллар. По состоянию на 16 июня курс составлял 26,84 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24 гривни за евро. По состоянию на 16 июня курс составил 30,20 гривни.