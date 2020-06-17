Кулеба: угрозы для безвиза с Евросоюзом нет, запрет на въезд в некоторые страны - временный

17 июня, 2020, 10:41

Международное авиасообщение постепенно восстанавливается и некоторые европейские границы начинают открываться, но с определенными условиями

Об этом в эфире Завтрака с 1 + 1 сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Никаких угроз украинскому безвизу с Европейским Союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", - отметил Кулеба.

Все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Условия по каждой страны министр советует искать на специальном сайте.

"Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет нажать страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ее посетить. Если да, то на каких условиях", - подчеркивает министр.

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Карта будет постоянно обновляться. Также в министерстве объяснили, почему Украина поставили в один ряд со странами, где заболеваемость коронавирусом больше.

"Например, есть такой критерий как количество смертности в сутки, есть критерий количество новых заболеваний на 100 тыс. населения, есть критерий количество тестирований. То есть - это целый ряд критериев, из которых складывается общая картина", - пояснил Кулеба.