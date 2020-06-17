Кулеба похвалил бывшего посла во Франции за работу с Danone и объяснил, почему его заменили

17 июня, 2020, 13:12

Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг спекуляции о том, что посла Украины во Франции Олега Шамшура уволили за его позицию по "антиукраинской рекламе Danone", объяснив, что посол давно подвергался ротации

Об этом глава МИД заявил в эфире "Радио НВ", сообщает Европейская правда .

Кулеба пояснил, что ротация послов - долговременная процедура, и замена Шамшура планировалась давно.

"Назначение посла с процедурной точки зрения длится 4-6 месяцев. Надо сначала провести согласование кандидатуры внутри страны, проверить человека. После этого отправляем запрос на согласие правительства страны, в которую направляется посол. Получаем согласие, готовим указ о назначении", - рассказал Кулеба .

По его словам, Шамшур был послом шесть лет, при том что закон Украины о дипломатической службе устанавливает, что, как правило, заграничная командировка длится четыре года.

"Мы для послов иногда делаем исключения, немного продлеваем, но он уже шесть лет (работает послом. - Ред.) И по закону автоматически подпадает под ротацию", - пояснил министр.

Кулеба отдельно отметил эффективную работу посла по скандалу с рекламой Danone и Пореченковым.

"Боюсь, что наши с вами объяснения не убедят никаких фанатов конспирологических версий о том, что мы освобождаем послов за то, что они борются с антиукраинской рекламой Danone. Любой человек, у которого есть хоть немного здравого смысла, понимает, что назначение и увольнение посла - очень длинные процедуры. Не может идти речь о каких-то целенаправленных подобных вещах. Тем более, что господин Шамшур эффективно выполнил свою работу в вопросе Danone и заслуживает положительной оценки ", - заявил министр.

На прошлой неделе президент Зеленский сменил посла Украины во Франции, назначив вместо Олега Шамшура Вадима Омельченко. После этого в соцсетях звучали обвинения, якобы дипломата уволили за его проукраинскую позицию.