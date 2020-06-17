Комитет ВР поддержал законопроект о запрете звукового насилия в общественном транспорте

17 июня, 2020, 16:46

17 июня профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о внесении изменений в статью закона Украины "Об автомобильном транспорте" (запрет акустического насилия в общественном транспорте)

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович в Facebook.

"Это проект, инициированный общественностью, который мы - 15 депутатов разных фракций - внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки. Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине либо слушать музыку или звук фильмов через наушники", - отметил Вятрович.