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Espreso.tvОбществоКомитет ВР поддержал законопроект о запрете звукового насилия в общественном транспорте

Комитет ВР поддержал законопроект о запрете звукового насилия в общественном транспорте


фото: rada.gov.ua
17 июня профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о внесении изменений в статью закона Украины "Об автомобильном транспорте" (запрет акустического насилия в общественном транспорте)

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович в Facebook.

"Это проект, инициированный общественностью, который мы - 15 депутатов разных фракций - внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки. Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине либо слушать музыку или звук фильмов через наушники", - отметил Вятрович.

  • Эта инициатива стала следствием инцидента в автобусе компании "ВИНЕВ", который произошел в ночь на 27 января, когда военные волонтеры Ярина Чорногуз и Анастасия Конфедерат возвращались из Луцка в Киев с похорон погибшего на Донбассе бойца 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Николая Сорочука. В салоне транслировался, по словам волонтерок, российский сериал.

 

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