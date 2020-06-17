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Espreso.tvОбществоКомитет Рады по гуманитарной политике одобрил программу действий Кабмина

Комитет Рады по гуманитарной политике одобрил программу действий Кабмина


фото: facebook.com/yevheniya.khudzik
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики со второй попытки одобрил программу действий правительства

Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп Евгения Кравчук.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил на заседании Программу правительства - хоть и со второй попытки. Также поддержали предложения профильного министра Александра Ткаченко по плану спасения креативных индустрий", - написала она.

  • Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал принять доработанную программу действий Кабинета Министров.

 

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