Комитет Рады по гуманитарной политике одобрил программу действий Кабмина
17 июня, 2020, 21:58
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики со второй попытки одобрил программу действий правительства
Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп Евгения Кравчук.
"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил на заседании Программу правительства - хоть и со второй попытки. Также поддержали предложения профильного министра Александра Ткаченко по плану спасения креативных индустрий", - написала она.
- Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал принять доработанную программу действий Кабинета Министров.
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