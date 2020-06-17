Комитет Рады по гуманитарной политике одобрил программу действий Кабмина

17 июня, 2020, 21:58

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики со второй попытки одобрил программу действий правительства

Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп Евгения Кравчук.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил на заседании Программу правительства - хоть и со второй попытки. Также поддержали предложения профильного министра Александра Ткаченко по плану спасения креативных индустрий", - написала она.