Комитет Рады не поддержал обновленную программу Кабмина

17 июня, 2020, 18:41

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал принять доработанную программу действий Кабинета Министров

Об этом сообщает РБК-Украина.

Одобрили программу 5 членов комитета, 4 высказались против, 4 - воздержались. Этого не хватило, чтобы рекомендовать парламенту принять доработанную программу действий правительства.

"Решение не принято", - отметил председатель комитета Дмитрий Наталуха.

Члены комитета решили предложить залу определиться по программе путем голосования. За это проголосовали 9 членов комитета.