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Espreso.tvОбществоКомитет Рады не поддержал обновленную программу Кабмина

Комитет Рады не поддержал обновленную программу Кабмина

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал принять доработанную программу действий Кабинета Министров

Об этом сообщает РБК-Украина.

Одобрили программу 5 членов комитета, 4 высказались против, 4 - воздержались. Этого не хватило, чтобы рекомендовать парламенту принять доработанную программу действий правительства.

"Решение не принято", - отметил председатель комитета Дмитрий Наталуха.

Члены комитета решили предложить залу определиться по программе путем голосования. За это проголосовали 9 членов комитета.

  • Напомним, правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает возобновление экономического роста.
  • Комитеты ВР отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.
  • Впоследствии, Верховная Рада отправила на доработку Программу действий правительства.
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