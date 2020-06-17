Комитет Рады не поддержал обновленную программу Кабмина
17 июня, 2020, 18:41
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал принять доработанную программу действий Кабинета Министров
Об этом сообщает РБК-Украина.
Одобрили программу 5 членов комитета, 4 высказались против, 4 - воздержались. Этого не хватило, чтобы рекомендовать парламенту принять доработанную программу действий правительства.
"Решение не принято", - отметил председатель комитета Дмитрий Наталуха.
Члены комитета решили предложить залу определиться по программе путем голосования. За это проголосовали 9 членов комитета.
- Напомним, правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает возобновление экономического роста.
- Комитеты ВР отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.
- Впоследствии, Верховная Рада отправила на доработку Программу действий правительства.
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