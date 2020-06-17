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Espreso.tvОбществоКо дню рождения Катерины Гандзюк портрет активистки спроецировали на киевский Дом профсоюзов. ФОТОФАКТ

Ко дню рождения Катерины Гандзюк портрет активистки спроецировали на киевский Дом профсоюзов. ФОТОФАКТ


фото: twitter.com/natalisha_mrr
Портрет погибшей активистки Катерины Гандзюк спроецировали на Дом профсоюзов в Киеве

Фото распространяют в соцсетях.

17 июня известной херсонской активистке Катерине Гандзюк исполнилось бы 35 лет.

Катерина Гандзюк на протяжении жизни вела активную общественно-политическую деятельность, боролась против "русской весны", собирала деньги переселенцам и помогала развивать спорт на селе.

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