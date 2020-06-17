Ко дню рождения Катерины Гандзюк портрет активистки спроецировали на киевский Дом профсоюзов. ФОТОФАКТ
17 июня, 2020, 22:57
Портрет погибшей активистки Катерины Гандзюк спроецировали на Дом профсоюзов в Киеве
Фото распространяют в соцсетях.
17 июня известной херсонской активистке Катерине Гандзюк исполнилось бы 35 лет.
Катерина Гандзюк на протяжении жизни вела активную общественно-политическую деятельность, боролась против "русской весны", собирала деньги переселенцам и помогала развивать спорт на селе.
с днем рождения, Катя pic.twitter.com/8iRiTuEDFB- госпожа Киттен (@natalisha_mrr) June 17, 2020
- Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
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