Кличко: Киев обжалует решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой
17 июня, 2020, 13:01
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город обжалует решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного
Об этом он написал в Twitter.
"Город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного", - написал мэр.
Город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.- Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) June 17, 2020
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