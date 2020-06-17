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Espreso.tvОбществоКличко: Киев обжалует решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой

Кличко: Киев обжалует решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой


фото: rbc.ua
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город обжалует решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного

Об этом он написал в Twitter.

"Город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного", - написал мэр.

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