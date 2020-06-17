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Espreso.tvОбществоКабмин ограничил движение тяжеловесного транспорта в условиях жары

Кабмин ограничил движение тяжеловесного транспорта в условиях жары


фото: zik
Правительство ограничило движение транспорта массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28°C на дорогах в населенных пунктах с 08:00 до 20:00

Соответствующее решение было принято 17 июня на заседании правительства, передает ЕспресоTV .

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, распоряжением поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Нацполиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры, чтобы ограничить движение указанных транспортных средств.

Постановление принято с целью недопущения разрушения автомобильных дорог в периоды повышенной температуры воздуха.

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