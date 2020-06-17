Кабмин ограничил движение тяжеловесного транспорта в условиях жары
17 июня, 2020, 20:04
Правительство ограничило движение транспорта массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28°C на дорогах в населенных пунктах с 08:00 до 20:00
Соответствующее решение было принято 17 июня на заседании правительства, передает ЕспресоTV .
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, распоряжением поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Нацполиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры, чтобы ограничить движение указанных транспортных средств.
Постановление принято с целью недопущения разрушения автомобильных дорог в периоды повышенной температуры воздуха.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?