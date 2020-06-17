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Espreso.tvОбществоКабмин облегчил бизнесу доступ к получению дешевых кредитов "5-7-9%"

Кабмин облегчил бизнесу доступ к получению дешевых кредитов "5-7-9%"


фото: kmu.gov.ua
Правительство одобрило с доработкой в трехдневный срок решение об упрощении доступа бизнеса к программе дешевых кредитов "5-7-9%"

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 17 июня, передает ЕспресоTV .

По словам министра финансов Сергея Марченко, очередные изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%" предлагаются с целью облегчения доступа предпринимателей к государственному финансированию.

Министр отметил, что изменения касаются смягчения требований об обязательности прибыльности бизнеса, снятие ограничений по направлениям использования средств, полученных субъектами предпринимательства, недопущение обязательства субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав по договору банковского вклада, снятие ограничений максимальной суммы кредита, приведение формул расчета базовой процентной ставки с уровнем операционных расходов банков.

По просьбе министра юстиции Дениса Малюська, документ принят с доработкой в трехдневный срок.

  • Ранее сообщалось, что с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 15 июня бизнес получил почти 405 млн грн.
  • Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - 5%, 7% и 9% годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.
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