Группа представителей Украины в составе ТКГ будет расширена, - Ермак

17 июня, 2020, 14:03

Группу представителей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы будет расширено

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua .

"Поменять состав делегации - право Украины. Мы его поменяли, утвердили, получили поддержку со стороны французских, немецких партнеров. Точно такое же наше суверенное право - как одной из сторон Трехсторонней контактной группы - пригласить к работе экспертов, приглашенных гостей, кого угодно. Так вот, группа из четырех человек, которых мы ввели на первом заседании политической подгруппы, будет расширена. Их будет гораздо больше ", - отметил Ермак.

При этом он не смог назвать точное количество участников.

"Цифры могут варьироваться. Руководители нашей делегации будут формировать группу этих представителей, в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель - консультации, участие в обсуждении законодательных актов. Логика такова: в Минске есть четыре группы. Среди них - политическая, в которой рассматривают три законодательные акта. В Минских соглашениях прописано, что законодательные акты должны быть согласованы с представителями территорий.

Но не прописана процедура согласования, не прописано, кто такие представители территорий и так далее. С этого тупика нужно выходить.

Мы видим этот выход так: вместе с тремя сторонами переговоров присутствовали представители каждой из сторон. С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть: представители гражданского общества, люди, проживающие сегодня на неподконтрольных территориях, но не причастны к "ЛНР / ДНР", не принимали участия в военных действиях, на их руках нет крови и т. д. или это временные переселенцы, вынужденно уехали, или люди, которые - в силу своего места рождения - имеют юридическую привязку именно к этим территориям ", - рассказал председатель Офиса президента.

Читайте также: Следующий нормандский саммит должен достичь соглашения о мире с конкретными сроками, - Ермак

По его словам, будет происходить ротация этих людей. Будут ли подлежать ротации недавно назначены советниками делегации Украины в ТКГ, пока неизвестно.

"Возможно, они будут постоянными представителями, и к ним будет прилагаться кто-то еще. Сейчас на этот вопрос я ответить не могу. Все будет зависеть от конкретных аспектов, так как для обсуждения каждого конкретного закона нужны разные представители. Где-то юристы, где специалисты из других сфер ", - отметил Андрей Ермак.