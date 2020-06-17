Фаны на матче "Минай" - "Динамо" вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего афроамериканца Флойда. ФОТО

17 июня, 2020, 15:21

На полуфинальном матче Кубка Украины "Минай" - "Динамо" фаны вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда

Об этом сообщает "Трибуна".

На баннере написано #FreeDerekChauvin (свободу Дереку Шовину, - прим.) Болельщики какой из команд вывесили этот баннер, пока непонятно.

Полуфинальный матч Кубка Украины по футболу проходит без зрителей, однако болельщики находятся за пределами стадиона в Минае и из-за забора смотрят встреча против киевского "Динамо".

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков. Впоследствии, в мире начались акции протеста.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.

Министр обороны США Марк Эспер призвал военных оставаться "аполитичными" и заявил, что Пентагон хочет защитить право граждан на протест и мирные собрания.

В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса приняла расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране.