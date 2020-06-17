Эсминец США идет в Черное море на совместные украино-грузино-натовские учения

17 июня, 2020, 21:17

17 июня эсминец класса "Арли Берк" ВМС США "Портер" с управляемыми ракетами на борту взял курс в акваторию Черного моря

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Это уже третий раз в 2020 году, когда корабль ВМС США будет вести операции в Черном море, и второй раз именно для "Портера", который посетил Черное море в апреле. Находясь в Черном море, "Портер" будет придерживаться соображений безопасности в условиях сдерживания эпидемии COVID- 19 и оставаться в плавании, сосредотачиваясь при поддержке партнеров и союзников, на оперативных потребностях и выполнении национальных оборонных задач", - говорится в сообщении посольства.

"Присутствие "Портера" в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. "Портер" и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - заявил командир корабля Крейг Трент.

В посольстве отметили, что операции корабля в Черном море усилят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость в вопросе безопасности Черного моря.

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