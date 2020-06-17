Ермак заявил, что Зеленский "похоже, начинает думать о втором сроке"
17 июня, 2020, 20:39
Президент Украины Владимир Зеленский размышляет над тем, чтобы принять участие в следующих выборах
Об этом в интервью изданию LB.ua заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него такие грандиозные планы", - отметил он.
Также Ермак выразил мнение, что на все планы Зеленского ему может не хватить даже четырех президентских сроков.
"Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей", - уточнил глава Офиса президента.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что раздумывает, будет ли баллотироваться на второй срок.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?