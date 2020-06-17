 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак заявил, что Зеленский "похоже, начинает думать о втором сроке"

Ермак заявил, что Зеленский "похоже, начинает думать о втором сроке"

Президент Украины Владимир Зеленский размышляет над тем, чтобы принять участие в следующих выборах

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него такие грандиозные планы", - отметил он.

Также Ермак выразил мнение, что на все планы Зеленского ему может не хватить даже четырех президентских сроков.

"Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей", - уточнил глава Офиса президента.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать