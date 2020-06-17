Ермак анонсировал новый законопроект об особом статусе ОРДЛО с имплементированной формулой Штайнмайера

17 июня, 2020, 18:04

17 июня стало известно, что Офис президента Украины подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью LB.ua .

"Сегодня мы представили первый закон" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера", - отметил он.

По словам главы ОПГ, пока законопроект обсуждают "с нашими представителями территорий", и они выражают свое мнение.

Напомним, 12 декабря 2019 года Верховная Рада поддержала за основу и в целом пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

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