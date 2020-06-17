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Espreso.tvОбществоЭкс-министров обороны времен Януковича вызывают на допрос по делу подозреваемого в госизмене экс-главы Генштаба Заманы

Экс-министров обороны времен Януковича вызывают на допрос по делу подозреваемого в госизмене экс-главы Генштаба Заманы


фото: ua.tv
Государственное бюро расследований вызвало на допрос 19 июня бывших министров обороны Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, Саламатин вызывается на 15 часов к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, для приобретения процессуального статуса и соответствующих действий в уголовном деле №62019000000000046.

К тому же следователю по этому же делу на 16 ч. вызывается на допрос Лебедев.

Дело под номером №62019000000000046 было возбуждено в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Саламатин был министром обороны с 8 февраля по 24 декабря 2012 года, Лебедев занимал эту должность с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года.

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