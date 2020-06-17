Экс-министров обороны времен Януковича вызывают на допрос по делу подозреваемого в госизмене экс-главы Генштаба Заманы
17 июня, 2020, 15:35
Государственное бюро расследований вызвало на допрос 19 июня бывших министров обороны Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В частности, Саламатин вызывается на 15 часов к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, для приобретения процессуального статуса и соответствующих действий в уголовном деле №62019000000000046.
К тому же следователю по этому же делу на 16 ч. вызывается на допрос Лебедев.
Дело под номером №62019000000000046 было возбуждено в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене.
Саламатин был министром обороны с 8 февраля по 24 декабря 2012 года, Лебедев занимал эту должность с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года.
- Напомним, Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украиин с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. Военная прокуратура обвинила его в государственной измене.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что экс-руководитель Генштаба ВСУ Владимир Замана солгал в суде о том, что предлагал пойти в наступление для защиты Крыма.
- Генпрокуратура заявила, шо Замана был в сговоре с президентом-беглецом Януковичем.
- 26 февраля 2019 года Печерский райсуд Киева назначил подозреваемому в госизмене Владимир Замане меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
- 24 мая того же года Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу экс-начальника Генерального штаба генерал-полковника Владимира Заманы и освободил его из-под стражи.
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