Движение сопротивления капитуляции обратилось к мировому сообществу по вопросу политических репрессий в Украине

17 июня, 2020, 19:50

Общественное объединение "Движение сопротивления капитуляции" обратилось к правительствам демократических государств и международным правозащитным организациям с призывом обратить внимание руководства Украины на недопустимость политических преследований

Еспресо.TV публикует полный текст обращения.

Публичное обращение к правительствам демократических государств и международным правозащитным организациям о политических преследованиях в Украине

В Украине продолжаются политические преследования. Свидетельством этому являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Генеральная прокуратура Украины и Государственное бюро расследований заметно активизировали свои действия в этом направлении. Защита подозреваемых заявляет о предвзятости следователей и систематических процессуальных нарушениях.

Одесский активист Сергей Стерненко подвргся многочисленным нападениям и получал угрозы от местного пророссийского криминалитета. Об этом он неоднократно сообщал представителям правоохранительных органов. Спасая свою жизнь во время очередного нападения группы лиц, Сергей нанес смертельное ранение одному из нападавших. До сих пор не привлечен к уголовной ответственности один из участников нападения на Стерненко, до сих пор не установлены заказчики. Вместо этого следствие сосредоточилось на обвинении Сергея, который был вынужден защищаться от очередных нападавших.

Подозреваемых по делу убийства Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко до сих пор содержат под стражей, а Яну Дугарь - под домашним арестом. Следователи почему-то не передают материалы следствия в суд. Хотя в день задержания подозреваемых Генеральный прокурор Украины назвал их лицами, которые планировали и совершили убийство, а представители Министерства внутренних дел сразу же заявляли, что есть неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к преступлению. На том же брифинге в день задержания подозреваемых выступал и президент Зеленский, чем совершил политическое давление на следствие.

Против бывшего Президента Украины Петра Порошенко открыто около двадцати уголовных производств. Адвокаты Порошенко аргументировано доказывают многочисленные процессуальные нарушения, а Государственное бюро расследований обнародовало официальные видеоролики с ложной и клеветнической информацией в лучших традициях советской пропаганды.

Высокий резонанс в обществе вызывают странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Украины Татьяны Чорновол, экс-директора Института национальной памяти, а сегодня оппозиционного парламентария Владимира Вятровича. Произошли странные обыски ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна. Уголовные производства против народного депутата Украины Софии Федыны, волонтера Маруси Звиробий и журналиста Сергея Пояркова за якобы угрозы президенту Зеленскому стали поводом для народной сатиры. Политически мотивированными являются уголовные преследования ветеранов, которые не дали Сивохо провести печально известное мероприятие, и волонтеров сообщества "Украинская киберальянс", которые сделали много для усиления безопасности государства.

Эти и другие случаи имеют явные признаки преследований за политические убеждения, а предвзятость прокуратуры и следственных органов очевидна.

Мы не верим Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александру Бабикову, подчиненным им прокурорам и следователям. Их заявления и действия систематически совпадают с заявлениями и публичными угрозами Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей. В частности, Портнов неоднократно публично угрожал тюрьмой и насилием Сергею Стерненко, Петру Порошенко и другим сегодня официально подозреваемым лицам. Считается, что чиновник режима Януковича и известный своими пророссийскими заявлениями Андрей Портнов до сих пор сохранил влияние на многих судей, органы следствия и прокуратуру. Стоит также отметить, что Венедиктова требует пересмотра амнистии участникам Революции Достоинства, а Бабиков был юристом, который защищал интересы бывшего президента Януковича, осужденного за государственную измену.

Есть мало надежд на то, что материалы упомянутых выше уголовных производств будут объективно рассмотрены в украинских судах. Существует множество свидетельств круговой поруки судей, органов досудебного расследования и прокуратуры.

Согласно Конституции Президент Зеленский должен защищать права и свободы граждан Украины, но он якобы отстраненно и молча наблюдает за политическими преследованиями, тогда как есть немало оснований считать, что он в них прямо ангажирован.

Призываем правительства демократических государств и международных правозащитных организаций обратить внимание руководства Украины на недопустимость нарушения прав и политических свобод в Украине, а также поставить вопрос о несовместимости политических репрессий с евроатлантическим курсом, официально задекларированный в Конституции Украины.

подписали:

- Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, участник инициативной группы "Первого декабря".

- Иосиф Зисельс, председатель Ваад Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, председатель Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса, диссидент и политзаключенный времен советского режима, участник инициативной группы "Первого декабря".

- Игорь Козловский, религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, участник инициативной группы "Первого декабря", узник совести т.н. "ДНР".

- Владимир Василенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор, с 2006 по 2010 - представитель Украины в Совете ООН по правам человека.

- Вячеслав Брюховецкий, доктор наук, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", участник инициативной группы "Первого декабря".

- Отец Богдан Прах, ректор УКУ.

- Николай Горбаль, поэт, бывший политзаключенный.

- Юрий Щербак, писатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

- Владимир Огрызко, политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг).

- Ярослав Яцкив, академик НАНУ, председательствующий ИГ "Первого декабря".

- Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, главный редактор издательства "Дух и Литера".

- Роман Бессмертный, политик, вице-премьер-министр Украины по вопросам административно-территориальной реформы (2005 г.), народный депутат четырех созывов, посол Украины в Беларуси, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

- Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016).

- Данил Лубкивский, дипломат, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014) / Danylo Lubkivsky, Deputy Foreign Minister of Ukraine (2014).

- Николай Рябчук, почетный президент Украинского ПЕН-клуба.

- Михаил Гончар, Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ", ведущий эксперт в сфере энергетики.

- Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста.

- Ярослав Грицак, историк, профессор УКУ, писатель.

- Константин Сигов, философ и общественный деятель, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА.

- Владимир Ермоленко, философ, писатель, директор по аналитике ОО "Интерньюз-Украина", старший преподаватель НаУКМА, участник инициативной группы "Первого декабря".

- Евгений Быстрицкий, философ.

- Андрей Левус, народный депутат 8-го созыва, Свободные люди.

- Михаил Басараб, политолог, член Президиума Общественной комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине.

- Александр Скипальский, генерал-лейтенант, Почетный председатель Волынского Братства.

- Валерий Пекар, преподаватель бизнес-школы НаУКМА.

- Сергей Высоцкий, журналист, нардеп 8-го созыва.

- Юрий Гончаренко, общественный деятель, основатель Национально-консервативного движения.

- Андрей Юсов , ОО "Школа ответственной политики".

- Вахтанг Кебуладзе, доктор философских наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

- Николай Княжицкий (Mykola Kniazhytsky), журналист, народный депутат Украины.

- Алексей Панич, философ, переводчик, член Украинского центра Международного ПЕН-клуба.

- Александр Сушко, политический аналитик.

- Елена Стяжкина, историк, писатель.

- Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала "Український тиждень".

- Дмитрий Лиховий, журналист, главный редактор интернет-издания "Новинарня".

- Владимир Дубровский, экономист, участник Революции Достоинства.

- Виктор Еленский, доктор философских наук, профессор.

- Myroslav Hai, общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда "Мир и Ко", ветеран русско-украинской войны.

- Игорь Александрович Лапин, политик, народный депутат Украины (2014-19), ветеран русско-украинской войны, батальон "Айдар",

- Александр Иванов, инициатива Переходь на українську.

- Сергей Пархоменко, главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова.

- Павел Белоус, ветеран русско-украинской войны.

- Ростислав Павленко, народный депутат Украины.

- Николай Марченко, кандидат юридических наук, эксперт в области конституционного права.

- Святослав Маринин, общественно-политическое движение "Межа".

- Юрий Миндюк, общественный деятель, директор Фонда поддержки демократических инициатив.

- Геннадий Боряк, зам. директора Института истории Украины Национальной академии наук Украины.

- Карл Волох, блоггер.

- Игорь Магновский, доктор юридических наук, эксперт в сфере публичного права.

- Владислав Василь, журналист, медиа-эксперт.

- Нестор Воля, общественно-политический блогер.

- Ярослав Кит, преподаватель УКУ.

- Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества.

Подписать обращение можно по ссылке http://openletter.site/peresliduvannia

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