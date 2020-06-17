 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаДело "Электротяжмаша": двум чиновникам сообщили о подозрении

Дело "Электротяжмаша": двум чиновникам сообщили о подозрении


фото: privatization.gov.ua
Должностных лиц подозревают в служебной халатности и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Сообщено о подозрении представителю высшего руководства государственного предприятия в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а также одному из ДИРЕТОР - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере) ", - говорится в сообщении.

В частности, представителю высшего руководства завода грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дияльльнистю на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

По информации прокурора области Александра Фильчака, в ходе досудебного расследования установлено, что госпредприятием "Завод" Электротяжмаш "и предприятием, расположенным в Лондоне, заключен договор на поставку оборудования.

"В период с декабря 2019 по апрель 2020 один из директоров этого предприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя представителю высшего руководства завода было известно об этом факте, он подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров "Электротяжмаша" подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия.

"При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации прокуратуры, вопрос об избрании меры пресечения двум указанным лицам и отстранения от занимаемых должностей решается.

В пресс-службе также напомнили, что общая сумма ущерба, нанесенного госпредприятию, составляет почти 1,2 млн гривен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

  • Напомним, 16 июня прокуратура провела обыски на государственном предприятии "Завод" Электротяжмаш "в связи с возможной растратой государственного имущества и поставками запчастей в Россию в обход санкций.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать