Дело "Электротяжмаша": двум чиновникам сообщили о подозрении

17 июня, 2020, 10:46

Должностных лиц подозревают в служебной халатности и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Сообщено о подозрении представителю высшего руководства государственного предприятия в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а также одному из ДИРЕТОР - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере) ", - говорится в сообщении.

В частности, представителю высшего руководства завода грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дияльльнистю на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

По информации прокурора области Александра Фильчака, в ходе досудебного расследования установлено, что госпредприятием "Завод" Электротяжмаш "и предприятием, расположенным в Лондоне, заключен договор на поставку оборудования.

"В период с декабря 2019 по апрель 2020 один из директоров этого предприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя представителю высшего руководства завода было известно об этом факте, он подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров "Электротяжмаша" подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия.

"При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации прокуратуры, вопрос об избрании меры пресечения двум указанным лицам и отстранения от занимаемых должностей решается.

В пресс-службе также напомнили, что общая сумма ущерба, нанесенного госпредприятию, составляет почти 1,2 млн гривен.

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