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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Иран вскоре отправит "черные ящики" во Францию, - Трюдо

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран вскоре отправит "черные ящики" во Францию, - Трюдо


фото: reuters
Иран вскоре направит во Францию "черные ящики" сбитого в январе под Тегераном украинского самолета МАУ

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает AFP .

"Предполагается, что "черные ящики" будут вскоре отправлены во Францию. Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей", - заявил Трюдо на ежедневном брифинге.

Трюдо добавил, что он поднял вопрос анализа "черных ящиков" в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским несколько дней назад.

  • Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил , что отсутствие "черных ящиков" не означает, что нет других доказательств причастности Ирана.

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