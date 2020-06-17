Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран вскоре отправит "черные ящики" во Францию, - Трюдо
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает AFP .
"Предполагается, что "черные ящики" будут вскоре отправлены во Францию. Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей", - заявил Трюдо на ежедневном брифинге.
Трюдо добавил, что он поднял вопрос анализа "черных ящиков" в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским несколько дней назад.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил , что отсутствие "черных ящиков" не означает, что нет других доказательств причастности Ирана.
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