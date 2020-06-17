 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАтака на язык - это российская стратегия по уничтожению украинцев, - Синютка

Атака на язык - это российская стратегия по уничтожению украинцев, - Синютка


фото: galinfo
Атака на украинский язык, который совместно осуществляют представители "пятой колонны" и действующей украинской власти, есть стратегией Российской Федерации по уничтожению украинцев

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка, пишет " Прямой ".

"Украинизация информационного пространства в нашем государстве - это были не прихоти отдельной группы людей, это было требование времени. Это был ответ на российскую агрессию. Это был ответ на гибридную войну, которую ведет Россия в Украине. Это был ответ на задурение и обман мозгов украинцев. И на самом деле мы видели, что абсолютно ненасильственные, абсолютно для того, чтобы возродить наш язык и культуру, общество приняло эти шаги.

И когда сегодня украинофобы, и, к сожалению, это не только представители "пятой колонны", а это представители действующей власти, властной коалиции, они хотят продемонстрировать откат. И это одна из частиц большой гибридной войны страны-агрессора Российской Федерации против украинцев ", - отметил депутат.

"С одной стороны они хотят забрать внимание со очевидных провалов в экономике, потому что когда падает промышленное производство, когда падают доходы у людей, когда падает ВВП, то нужно на что-то другое отвлечь внимание", - добавил он.

"А когда можно нанести сразу двух ударов одновременно ... Один удар по благосостоянию украинцев, а второй удар в самое сердце - по украинским ценностям - это российская стратегия на уничтожение украинцев", - подчеркнул парламентарий.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать