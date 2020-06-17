Атака на язык - это российская стратегия по уничтожению украинцев, - Синютка

17 июня, 2020, 14:32

Атака на украинский язык, который совместно осуществляют представители "пятой колонны" и действующей украинской власти, есть стратегией Российской Федерации по уничтожению украинцев

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка, пишет " Прямой ".

"Украинизация информационного пространства в нашем государстве - это были не прихоти отдельной группы людей, это было требование времени. Это был ответ на российскую агрессию. Это был ответ на гибридную войну, которую ведет Россия в Украине. Это был ответ на задурение и обман мозгов украинцев. И на самом деле мы видели, что абсолютно ненасильственные, абсолютно для того, чтобы возродить наш язык и культуру, общество приняло эти шаги.

И когда сегодня украинофобы, и, к сожалению, это не только представители "пятой колонны", а это представители действующей власти, властной коалиции, они хотят продемонстрировать откат. И это одна из частиц большой гибридной войны страны-агрессора Российской Федерации против украинцев ", - отметил депутат.

"С одной стороны они хотят забрать внимание со очевидных провалов в экономике, потому что когда падает промышленное производство, когда падают доходы у людей, когда падает ВВП, то нужно на что-то другое отвлечь внимание", - добавил он.

"А когда можно нанести сразу двух ударов одновременно ... Один удар по благосостоянию украинцев, а второй удар в самое сердце - по украинским ценностям - это российская стратегия на уничтожение украинцев", - подчеркнул парламентарий.