Агентство Moody's повысило рейтинги шести украинским банкам

17 июня, 2020, 21:34

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги шести банков вслед за повышением суверенного рейтинга Украины

Об этом говорится в сообщении Moody's, передает Лига.нет .

Речь идет о госбанках - "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", а также "Райффайзен Банк Аваль", "Сбербанк" и банк "Пивденный".

Рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной валюте банков повышены до уровня "Саа1" с "Саа2", прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "позитивного".