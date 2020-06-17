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Espreso.tvОбществоАгентство Moody&#39;s повысило рейтинги шести украинским банкам

Агентство Moody's повысило рейтинги шести украинским банкам

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги шести банков вслед за повышением суверенного рейтинга Украины

Об этом говорится в сообщении Moody's, передает Лига.нет .

Речь идет о госбанках - "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", а также "Райффайзен Банк Аваль", "Сбербанк" и банк "Пивденный".

Рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной валюте банков повышены до уровня "Саа1" с "Саа2", прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "позитивного".

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