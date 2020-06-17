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Espreso.tvСпортАгент Виды отреагировал на слухи о переходе экс-футболиста "Динамо" в российский клуб

Агент Виды отреагировал на слухи о переходе экс-футболиста "Динамо" в российский клуб


фото: Getty Images
Агент бывшего защитника "Динамо" Домагоя Виды опроверг слухи о переходе хорвата с турецкого "Бешикташа" в российский клуб

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам агента футболиста Угура авадана, хорват не намерен переходить в российский клуб и хочет остаться в "Бешикташе".

"Вида может перейти в российский клуб? Домагой любит Турцию и" Бешикташ ". Он хочет остаться в команде. Его цель - стать чемпионом в Турции", - сказал агент.

Контракт Виды с турецким клубом рассчитан до 2022-го года. В нынешнем сезоне Домагой Вида сыграл за "Бешикташ" 32 матча и забил 4 мяча.

Хорват выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.

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