21 июня украинцы увидят солнечное затмение, которое будет выглядеть как огненное кольцо
Об этом сообщает Science Alert .
"На этих выходных полное "огненное кольцо" будет видно из центральной Африки и из Азии, начиная с 3:45 UTC 21 июня 2020 года. Во многих других местах, от Юго-Восточной Европы до северной части Австралии, будет видно частичное кольцевидное затмение", - говорится в сообщении.
В Украине солнечное затмение произойдет в 9:40. Его можно будет смотреть на YouTube. Следующее такое затмение будет 10 июня следующего года.
Как отмечается, на пике затмения Луна перекроет 99,4 процента Солнца. Максимальная фаза затмения будет наблюдаться на севере Индии.
Это затмение является повторением через сарос кольцевидного солнечного затмения 10 июня 2002 года (в районе Тихого океана).
Кольцевидное солнечное затмение - это затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает конус-продолжение лунной тени (Луна слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце).
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