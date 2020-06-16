Зеленский передал МВД контроль соблюдения габаритно-весовых ограничений на дорогах
Об этом сообщил Офис президента.
Зеленский дал задание Министерству внутренних дел обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезпекы по контролю габаритно-весовых ограничений.
"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины сделать все мероприятия предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Владимир Зеленский к главе МВД Арсену Авакову.
Глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу и заявил о готовности присоединиться к такой работе.
"Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, является определенной адвокацией в глазах общества, это не" договорняк ", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом ", - подчеркнул он.
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