Зеленский передал МВД контроль соблюдения габаритно-весовых ограничений на дорогах

16 июня, 2020, 20:05

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский дал задание Министерству внутренних дел обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезпекы по контролю габаритно-весовых ограничений.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины сделать все мероприятия предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Владимир Зеленский к главе МВД Арсену Авакову.

Глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

"Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, является определенной адвокацией в глазах общества, это не" договорняк ", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом ", - подчеркнул он.