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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил своего советника Демченко первым заместителем секретаря СНБО

Зеленский назначил своего советника Демченко первым заместителем секретаря СНБО


фото: hromadske
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, им стал Руслан Демченко, который был его советником

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В частности, указами Демченко уволен с должности советник президента Украины и назначен первым заместителем секретаря СНБО.

В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко и заместителем руководителя управления администрации президента Леонида Кучмы.

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