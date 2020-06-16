Зеленский назначил своего советника Демченко первым заместителем секретаря СНБО
16 июня, 2020, 15:50
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, им стал Руслан Демченко, который был его советником
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
В частности, указами Демченко уволен с должности советник президента Украины и назначен первым заместителем секретаря СНБО.
В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко и заместителем руководителя управления администрации президента Леонида Кучмы.
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