Зеленский назначил своего советника Демченко первым заместителем секретаря СНБО

16 июня, 2020, 15:50

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В частности, указами Демченко уволен с должности советник президента Украины и назначен первым заместителем секретаря СНБО.

В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко и заместителем руководителя управления администрации президента Леонида Кучмы.