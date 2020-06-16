Законопроект Зеленского о народовластии опасен для территориальной целостности Украины, - Синютка

16 июня, 2020, 14:11

Представленный президентом Владимиром Зеленским законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" опасен для территориальной целостности Украины

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка, пишет "Прямой".

"То, что заложено в этом законопроекте, несет угрозу для украинского государства. Если на референдуме планируется определять вопросы территориального устройства, то извините, мы уже имели прецедент в Крыму, когда под дулами автоматов провели фейковый референдум. И сегодня мы должны работать над тем, чтобы вернуть себе эту территорию, а российский агрессор делает вид, будто все происходило в рамках закона.

Еще одним положением этого законопроекта предполагается электронное голосование. Даже наши соседи поляки, которым хотели предложить электронное голосование на выборах президента, они отказались от этого. Это был бы подарок для российских спецслужб, которые демонстрируют не только захват нашего информационного пространства, но и способны влиять электронными средствами на выборы в западных странах.

Поэтому мы считаем, что законопроект о народовластии имеет только одну положительную черту - свое название. Ведь народовластию украинцев действительно надо способствовать. Но то, что заложено в сам проект закона, несет опасность для Украины, ее территориальной целостности ", - сказал политик.