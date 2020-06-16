За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных

16 июня, 2020, 08:13

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Захватчики обстреляли позиции ООС с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевое травмирование. По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.