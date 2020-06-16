 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных

За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Захватчики обстреляли позиции ООС с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевое травмирование. По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать