За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Захватчики обстреляли позиции ООС с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевое травмирование. По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупанта.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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