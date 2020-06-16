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Espreso.tvОбществоИвано-Франковщина снова закрывает спортзалы и фитнес-центры из-за карантина

Ивано-Франковщина снова закрывает спортзалы и фитнес-центры из-за карантина


фото: reuters
На Франковщине приостановили работу учреждений культуры и спорта из-за увеличения случаев коронавируса. Церкви оставили открытыми

Об этом сообщило Управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского городского совета.

"15 июня под руководством главы облгосадминистрации Виталия Федорова состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Речь шла о противоэпидемической ситуации на территории области, связанной с острой респираторной болезнью COVID-19. По итогам заседания решили: приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров", - говорится в сообщении.

По их информации, также приостановлена деятельность учреждений культуры. Мероприятия разрешено проводить из расчета не более одного человека на 5 кв. м, тогда как религиозные из расчета не более одного человека на 10 кв.м.

Решение об усилении карантинных мероприятий областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла ввиду того, что на Прикарпатье на протяжении последних дней возросло количество больных COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение семи дней вырос и составляет 13,44, тогда как разрешенная норма не более 12.

Напомним, на 16 июня в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 1809 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1037 человек.

 

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