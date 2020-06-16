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Espreso.tvОбществоИтальянский бренд Diesel снял в Киеве рекламу с трансгендером в центре сюжета

Итальянский бренд Diesel снял в Киеве рекламу с трансгендером в центре сюжета


фото: thevillage
Итальянский бренд Diesel снял в Киеве новый рекламный ролик Francesca, где главную роль в 2-минутном видео исполнила трансгендер

Об этом сообщает the village.

Итальянский бренд Diesel снял в Киеве новый рекламный ролик Francesca. Главную роль в 2-минутном видео исполнила трансгендер, которая по сюжету проходит путь изменений своего тела и социальной жизни.

Отмечается, съемки проходили в одном из учебных заведений Киева.

Режиссером ролика стал Франсуа Руселле, ранее сотрудничавший с Мадонной, Depeche Mode, The Rolling Stones и известными мировыми брендами.

Сообщается, что каждый кадр снимался под отдельную песню - для этого скомпонировали специальный плейлист, и ни один трек не повторялся при новой сцене.

Diesel уже не впервые обращается к общественной проблематике в своей рекламе.

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