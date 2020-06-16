Испанский телеканал исправил карту, где Крым был обозначен территорией РФ
16 июня, 2020, 19:32
Испанская телекомпания RTVE, которая обозначила Крым частью России, исправила ошибку
Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
"Испанский вещатель #RTVE исправил географическую ошибку", - написала она.
Перед этим Джапарова сообщила, что испанская телерадиокомпания RTVE опубликовала инфографику о распространении COVID19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ.
"Такие явления недопустимы. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить", - акцентировала первый заместитель министра.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?