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Espreso.tvСпортВо Франции погибла 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию

Во Франции погибла 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию


фото: Getty Images
Во Франции погибла 16-летняя чемпиона мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дауди

Об этом сообщает Reuters.

Спортсменка разбилась при падении с высоты 150 м, поскользнувшись во время осмотра скал.

Дауди - действующая чемпионка мира среди юниоров по боулдерингу - виду скалолазания, который в следующем году включен в программу Олимпийских игр в Токио.

"Это невероятно грустно, что скалолазание потеряло одного из спортсменов. Люси была молодой спортсменкой сборной Франции, которая подавала большие надежды. Уже в 16 лет у нее было большое будущее. Вся федерация грустит", - говорится в заявлении федерации.

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