Вместо полиции - недолюстрированная беркутня: Украинский теннисист Стаховский отреагировал на суд над Стерненко

16 июня, 2020, 09:25

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский возмущен судебным преследованием активиста Сергея Стерненко

Об этом Стаховский написал в facebook.

По словам теннисиста, вместо суда над нападающими, происходит процесс над пострадавшим.

"Человек, на которого совершили два нападения (избиение + больница, стреляли из травмата в спину) во время третьего нападения сопротивлялся и смертельно ранил одного из нападавших. Вместо суда над нападавшими имеем суд над пострадавшим", - написал Стаховский.

Он также возмутился жестоким обращением полиции с митингующими.

"Во время заседания полиция, извиняюсь это уже в прошедшем, милиция и недолюстрированная беркутня бьет депутатов и митингующих ногами по голове. Стерненко хотят взять на поруки несколько депутатов, среди них киборг Роман Костенко, но судье пофиг. Потому что он себя считает всемогущим... Что я могу сказать... # МиВсіСтерненко. Это я не касаюсь дел Майдана, Шеремета, Кати Гандзюк", - добавил Стаховский.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.

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