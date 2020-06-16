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Espreso.tvОбществоВласти США восстанавливает смертную казнь на федеральном уровне

Власти США восстанавливает смертную казнь на федеральном уровне

В Соединенных Штатах впервые с 2003 года восстановят смертную казнь, генеральный прокурор США Уильям Барр уже распорядился привести к высшей мере наказания приговоры в отношении четырех человек

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Четыре преступника были приговорены к смертной казни за убийство детей. Кроме того, двое из них были обвинены в изнасиловании несовершеннолетних. Таким образом, казни были запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа текущего года.

По словам генерального прокурора, все преступники прошли судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами США.

"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей Конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр .

Последний раз высшая мера наказания в США проводилась в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

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