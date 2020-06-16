Viber запустил функцию групповых видеозвонков с неограниченной продолжительностью

16 июня, 2020, 16:21

Viber официально запустил в Украине новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 участников

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфикс Украины .

Сообщается, чтобы начать групповой видеочат, необходимо нажать кнопку "видео" в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеовызов.

"При групповых видеовызовах трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и / или видео и посмотреть, сделали ли это другие" , - говорится в сообщении.

Напомним, японская компания Rakuten, которая является владелицей мессенджера Viber, планирует открыть R & D-центр в Киеве.

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