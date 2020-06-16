Венгрия не сняла блокаду Украины несмотря на ее новый статус в НАТО, - Столтенберг
Как сообщает УНИАН , об этом Столтенберг сказал во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса, который состоится в формате видеоконференции 17-18 июня.
В частности, Столтенберга спросили, вступление Украины в программу расширенных возможностей НАТО означает, что Венгрия отменила вето на проведение встреч министерского уровня в рамках комиссии Украина - НАТО.
"Страны-члены НАТО решили предоставить Украине статус партнера расширенных возможностей. Украина доказала, что является очень ценным партнером для НАТО", - заявил Столтенберг и добавил, что Альянс сотрудничает с Украиной по многим направлениям.
Он добавил, что статус партнера расширенных возможностей является путем для дальнейшего углубления партнерства НАТО и Украины. "По вопросу министерских встреч в рамках комиссии Украина-НАТО - этот вопрос еще не решен. Поэтому, мы этот вопрос все еще решаем, и я надеюсь, что мы найдем путь урегулировать его", - заявил Столтенберг.
12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
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