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Espreso.tvОбществоВенгрия не сняла блокаду Украины несмотря на ее новый статус в НАТО, - Столтенберг

Венгрия не сняла блокаду Украины несмотря на ее новый статус в НАТО, - Столтенберг


фото: reuters
Хотя НАТО предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей, Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО

Как сообщает УНИАН , об этом Столтенберг сказал во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса, который состоится в формате видеоконференции 17-18 июня.

В частности, Столтенберга спросили, вступление Украины в программу расширенных возможностей НАТО означает, что Венгрия отменила вето на проведение встреч министерского уровня в рамках комиссии Украина - НАТО.

"Страны-члены НАТО решили предоставить Украине статус партнера расширенных возможностей. Украина доказала, что является очень ценным партнером для НАТО", - заявил Столтенберг и добавил, что Альянс сотрудничает с Украиной по многим направлениям.

Он добавил, что статус партнера расширенных возможностей является путем для дальнейшего углубления партнерства НАТО и Украины. "По вопросу министерских встреч в рамках комиссии Украина-НАТО - этот вопрос еще не решен. Поэтому, мы этот вопрос все еще решаем, и я надеюсь, что мы найдем путь урегулировать его", - заявил Столтенберг.

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

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