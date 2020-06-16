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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области произошло ДТП, в котором пострадали четверо детей

В Винницкой области произошло ДТП, в котором пострадали четверо детей

Полицейские расследуют ДТП в Винницкой области, в котором тяжело травмированы четверо маленьких детей

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Авария произошла около 21.50 ч на улице Руданского. Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница при осуществлении разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли возле соседского двора", - говорится в сообщении.

Пострадавших детей 4, 6, 7 и 8 лет каретой скорой помощи с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Самый старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

"Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения." Драгером "зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму", - отметили в МВД.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкие телесные повреждения). Как отмечается, за такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

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