В Украине умер титулованный тренер по гандболу
16 июня, 2020, 18:18
В возрасте 80 лет скончался заслуженный тренер Украины по гандболу Владимир Волков
Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.
О причинах смерти 80-летнего тренера пока не сообщается.
Владимир Волков сделал весомый вклад в развитие украинского гандбола. За свою карьеру успел поработать с женскими гандбольными командами Запорожье ЗМетИИ-ЗИИ, ЗГИА-Запорожье и женским "Мотором".
С "Мотором" он стал 14-кратным чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины, высшее достижение на международной арене - Кубок кубков в сезоне-2000/2001. В матче за Суперкубок Европы "Мотор" проиграл, уступив всего один мяч. В составе команды выступали чемпионки и призеры олимпийских игр, чемпионки мира и Европы.
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