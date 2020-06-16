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Espreso.tvСпортВ Украине умер титулованный тренер по гандболу

В Украине умер титулованный тренер по гандболу


фото: handball.net.ua
В возрасте 80 лет скончался заслуженный тренер Украины по гандболу Владимир Волков

Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

О причинах смерти 80-летнего тренера пока не сообщается.

Владимир Волков сделал весомый вклад в развитие украинского гандбола. За свою карьеру успел поработать с женскими гандбольными командами Запорожье ЗМетИИ-ЗИИ, ЗГИА-Запорожье и женским "Мотором".

С "Мотором" он стал 14-кратным чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины, высшее достижение на международной арене - Кубок кубков в сезоне-2000/2001. В матче за Суперкубок Европы "Мотор" проиграл, уступив всего один мяч. В составе команды выступали чемпионки и призеры олимпийских игр, чемпионки мира и Европы.

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